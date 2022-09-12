Кончаловский раскрыл детали соглашения об алиментах с Толкалиной

Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что после расставания с актрисой Любовью Толкалиной они заключили соглашение об алиментах.
«У меня было соглашение об алиментах. После того как расстались, мы пошли к нотариусу, и я настоял на этом соглашении».
Как отметил Кончаловский, они все записали, что он обязуется сделать. «Сумма, крыша над головой, образование и прочие вещи. Это мы уже расстались. Причем никогда не были женаты. Я это сделал», — сказал Кончаловский.
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Напомним, что Кончаловский и Толкалина были вместе порядка 15 лет. У них есть общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская.