«Концерты наши запрещены»: Макаревич высказался о возвращении в Россию

Музыкант Андрей Макаревич, обосновавшийся в Израиле, принял участие в новом выпуске передачи «Гвозди» на местном телевидении. Он поразмышлял на тему эмиграции и подчеркнул, что не считает себя эмигрантом. При этом он активно высказывает свою позицию и не раз успел оскорбить россиян после февральских событий. В настоящее время о том, чтобы вернуться в Россию, он не думает.

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«Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Концерты наши запрещены. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно», — объяснил артист. И признался, что без дела сидеть не собирается — его приглашают с концертами по всему миру.

Напомним, 68-летний Макаревич весной стал отцом. Молодая жена родила ему сына Эйтана.