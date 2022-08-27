Концертный директор Пугачевой рассказал о планах певицы после возвращения в Москву

Он заметил, что звезда приехала в столицу давно. Правда, точные сроки возвращения не озвучил, сообщает МК.ru.

В то же время концертный директор не подтвердил, что Примадонна будет в ближайшее время выступать перед олигархами, чтобы подзаработать. «Концертов пока не планируем», - заявил он.

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Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачевой объявил ее давний друг дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал видео, как Примадонна выходит из автомобиля.