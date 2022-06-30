Концертный директор Пьера Нарцисса поддержал инициативу родни хоронить артиста в Камеруне

Также на место события прибыл друг Нарцисса, бывший посол республики Бенин в России Габриэль Кочофа. Ученый и дипломат рассказал прессе, что познакомился с Пьером в 1996 году, когда курировал иностранных студентов. Их дружба растянулась на многие годы.

«Нарцисс выделялся тем, что не боялся продвигать африканскую культуру. Но при этом очень любил Россию. В Камеруне его считают россиянином. Он объединил российский и африканский народы», — сказал Кочофа.

Напомним, певец, прославившийся на российской «Фабрике звезд», умер 21 июня. Родственники артиста решили похоронить его на родине — в Камеруне. Но они же препятствовали тому, чтобы российские поклонники «шоколадного зайца» могли попрощаться с ним в Москве.

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