Концертный директор Пьера Нарцисса поддержал инициативу родни хоронить артиста в Камеруне

30 июня на прощание с певцом Пьером Нарциссом приехал его концертный директор Рим Габидуллин, который работал с артистом десять лет. Он рассказал журналистам, что покойный всегда был добродушен и приветлив, на концерты приезжал со своими женой и дочкой.
«Очень любил Россию, но, наверное, ему лучше быть упокоенным в Камеруне. Пока информация, что в Камерун его увезут завтра (1 июля. — Прим. авт.)», — сказал Габидуллин.
Габриэль Кочофа. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также на место события прибыл друг Нарцисса, бывший посол республики Бенин в России Габриэль Кочофа. Ученый и дипломат рассказал прессе, что познакомился с Пьером в 1996 году, когда курировал иностранных студентов. Их дружба растянулась на многие годы.
«Нарцисс выделялся тем, что не боялся продвигать африканскую культуру. Но при этом очень любил Россию. В Камеруне его считают россиянином. Он объединил российский и африканский народы», — сказал Кочофа.
Напомним, певец, прославившийся на российской «Фабрике звезд», умер 21 июня. Родственники артиста решили похоронить его на родине — в Камеруне. Но они же препятствовали тому, чтобы российские поклонники «шоколадного зайца» могли попрощаться с ним в Москве.
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