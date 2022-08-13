Концертный директор объяснила, почему Бузовой комфортно выступать в гей-клубах

Как отметила Кузьмина, геи прекрасно принимают российских звезд. Все потому, что публика в таких местах очень добрая. Они не агрессивны, как, к примеру, фанаты на футбольных стадионах, сообщает prozvezd.info.

«Вот, поэтому той же Бузовой, например, очень комфортно выступать в гей-клубах. Но я никого ни к чему не призываю», - оговорилась Кузьмина.

Напомним, что Ольга Бузова – одна из главных звезд отечественной эстрады. У нее огромная армия поклонников, которых она называет «мои люди».