Концерт тоже будет на иностранном? Счастливый Максим Галкин в машине запел на испанском языке

Известный пародист Максим Галкин постепенно расширяет свою гастрольную географию. Потерявший все деньги в России Максим Галкин решил осваивать эмигрантскую аудиторию. Шоумен начал гастролировать по загранице.
На этот раз он сообщил, что в октябре поедет собирать аплодисменты в Испанию. В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлелся в салоне автомобиля.
Судя по всему, от предвкушения поездки в Испанию Максим Галкин пребывает в прекрасном расположении духа.
На видео он сначала поет на испанском языке, вероятно, намекая, что может и выступать на иностранном. А затем Максим Галкин сделал объявление уже на русском. Так что его концерты рассчитаны исключительно на русскоязычную аудиторию.
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«В октябре приеду в Испанию. 7 октября концерт в Марбелье, 9 — в Аликанте, 10 — в Барселоне», — анонсировал свои выступления Максим Галкин.