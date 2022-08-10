Концерт тоже будет на иностранном? Счастливый Максим Галкин в машине запел на испанском языке

Известный пародист Максим Галкин постепенно расширяет свою гастрольную географию. Потерявший все деньги в России Максим Галкин решил осваивать эмигрантскую аудиторию. Шоумен начал гастролировать по загранице.

На этот раз он сообщил, что в октябре поедет собирать аплодисменты в Испанию. В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлелся в салоне автомобиля.

Судя по всему, от предвкушения поездки в Испанию Максим Галкин пребывает в прекрасном расположении духа.