Концерт «Машины времени» в Грузии отменили

Выступление рок-группы «Машина времени», который был запланирован на 24 сентября в Тбилиси, отменен. Об этом сообщили грузинские новостные порталы со ссылкой на организаторов концерта.

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Будут ли зрителям возвращены деньги за билеты – пока неизвестно. Среди причин отмены концерта Андрея Макаревича и группы «Машина времени» называется необходимость срочного ремонта в зале, где он должен был состояться, - то есть во Дворце спорта столицы Грузии, сообщает издание Аrgumenti.ru.

Недавно Макаревич делился в интервью воспоминаниями о теплом приеме, который когда-то был оказан ему в Грузии. Сейчас музыкант живет в Израиле.