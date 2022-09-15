Концерт группы «ДДТ» отменили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отменен концерт группы «ДДТ». О решении не проводить выступление Юрия Шевчука представители «Газпром Арены» сообщили в своем Telegram-канале.

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Мероприятие планировалось 24 сентября. Но в «Газпром Арене» подчеркнули, что по независящим от них причинам концерт перенесен на май 2023 года.

«Все ранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена для посещения мероприятия», - пишут в соцсети. При этом, можно вернуть билет и забрать деньги.