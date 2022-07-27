Концерт Бутусова в Финляндии отменили из-за его выступлений в Крыму

Стало известно, что запланированный в Хельсинки концерт легендарного лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» не состоится.

Организаторы, узнав, что Вячеслав Бутусов приезжал с выступлениями в Крым, решили закрыть перед ним ворота города и страны.

Поклонники ждали встречи с кумиром 11 сентября, Бутусов собирался выступить на площадке Kulttuuritalo. Представитель компании, занимающейся организацией мероприятий, заявила: