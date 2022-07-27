Концерт Бутусова в Финляндии отменили из-за его выступлений в Крыму

Организаторы концерта испугались реакции в соцсетях.
Вячеслав Бутусов. Фото: Global Look Press

Вячеслав Бутусов. Фото: Global Look Press

Стало известно, что запланированный в Хельсинки концерт легендарного лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» не состоится.

Организаторы, узнав, что Вячеслав Бутусов приезжал с выступлениями в Крым, решили закрыть перед ним ворота города и страны.

Поклонники ждали встречи с кумиром 11 сентября, Бутусов собирался выступить на площадке Kulttuuritalo. Представитель компании, занимающейся организацией мероприятий, заявила:

«Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», — сообщает издание РИА ФАН.

 

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Напомним, Вячеслав Бутусов за последние восемь лет выступал в Крыму дважды — в 2017-м и 2021-м.

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