Концерт Бутусова в Финляндии отменили из-за его выступлений в Крыму

Стало известно, что запланированный в Хельсинки концерт легендарного лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» не состоится.
Организаторы, узнав, что Вячеслав Бутусов приезжал с выступлениями в Крым, решили закрыть перед ним ворота города и страны.
Поклонники ждали встречи с кумиром 11 сентября, Бутусов собирался выступить на площадке Kulttuuritalo. Представитель компании, занимающейся организацией мероприятий, заявила:
«Сентябрьский концерт отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях», — сообщает издание РИА ФАН.
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Напомним, Вячеслав Бутусов за последние восемь лет выступал в Крыму дважды — в 2017-м и 2021-м.