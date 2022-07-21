Концерт будет в Москве: продюсер осудил покупающих за 70 тысяч билеты на «предателя» Меладзе россиян

Недавно Валерий Меладзе, который осудил проводимые с февраля Россией мероприятия, передумал покидать шоу-бизнес. Артист объявил о гастролях в Монако, вслед за этим анонсировал и концерт в России. Выступление исполнителя в Москве будет весной 2023 года, но билеты по 70 тысяч уже распроданы.

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Это вызвало волну негодования у продюсера Алексея Фридмана. Музыкальный деятель, считающий Валерия Меладзе лицемером и предателем, пристыдил россиян, которые кинулись покупать билеты на концерт. Сайту Solenka.info он так и заявил: мол, негоже приносить доход тому, кто негативно высказался в адрес нашей страны.