Кому достанутся долги Моисеева: в трудное время артист решил не платить налоги

Увы, но после смерти налогоплательщика долги автоматически передаются тому, кто вступает в наследство.

Известно, что налоговой Моисеев задолжал в 2016-2017-е годы, отказавшись платить не только плановые сборы, но и пени, штрафы за неуплату увеличиваются и теперь – и будут расти ровно столько, сколько требования ведомства будут игнорировать.

Имена наследников пока не озвучены, но, в качестве претендентов на имущество пока несколько: братья Бориса Моисеева и его арт-директор, который заключил с артистом договор пожизненной ренты.

«Гасить задолженность должен тот, кто получит имущество. Например, долги по квартире - новый владелец квартиры; долги по транспортному налогу - новый владелец автомобиля и так далее. Если долгое время не платить, дело может дойти до судебных разбирательств», - рассказал КП юрист Михаил Алексеев.