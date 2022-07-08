Кому досталась квартира Галкина в 103 квадрата после заявления Худякова

Депутат Роман Худяков на своей страничке во «ВКонтакте» рассказал, что Максим Галкин якобы переписывает свои отечественные активы на жену Аллу Пугачеву.

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Журналисты КП попытались выяснить, насколько это соответствует истине. В итоге они узнали, что замок Максима Галкина в деревне Грязь вообще нигде по документам не прослеживается, не находится его кадастровый номер, у дома нет номера и улицы.

А вот квартира юмориста в 103 квадрата, которую ему оставили родители в Новых Черемушках, по-прежнему находится в собственности у артиста. Мало того, комик до сих пор прописан в ней.

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