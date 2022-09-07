Композитор Слончинский рассказал о сумасшествии фанаток вокруг личности Шатунова

При этом сам Шатунов спокойно относился к подобным разговорам. За годы творческой деятельности он привык к сплетням вокруг своего имени, сообщает МК.ru.

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Напомним, что в свое время Слончинский и Шатунов были друзьями. Композитор, в частности, помогал музыканту в записи альбома «Седая ночь».