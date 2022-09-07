Композитор Слончинский рассказал о сумасшествии фанаток вокруг личности Шатунова

По его словам, поклонницы даже порой отказывались верить, что перед ними музыкант.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Композитор Андрей Слончинский заявил, что вокруг личности музыканта Юрия Шатунова ходило много разговоров и слухов среди фанаток. Многие даже не верили на концертах, что перед ними певец.

«Фанатки с ума сходили, конечно. Однажды мы поехали на день какого-то города, и я слышал, как там люди меж собой обсуждали: «Это Шатунов ненастоящий! Я Шатунова видел, он не такой!»

При этом сам Шатунов спокойно относился к подобным разговорам. За годы творческой деятельности он привык к сплетням вокруг своего имени, сообщает МК.ru.

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Напомним, что в свое время Слончинский и Шатунов были друзьями. Композитор, в частности, помогал музыканту в записи альбома «Седая ночь».

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