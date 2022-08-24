Компания Disney снимет нового «Кинг-Конга»

Кинокомпания Уолта Диснея скоро начнет снимать новый сериал о Кинг-Конге. На этот раз сюжет построен вокруг событий, разворачивающихся в наши дни. Уже начата работа над сценарием.

В сериале будет рассказана история о том, как легендарный великан Кинг-Конг появился на свет. Кроме того, зрители узнают о самых невероятных тайнах острова Конг. Для написания сценария студия пригласила Стефани Фолсом, — сообщает издание «РИА ФАН».

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Напомним, самой удачной экранизацией «Кинг-Конга» считается фильм, вышедший в 2005 году: он стал ремейком картин с тем же названием, созданных в 1933 и 1976 годах.