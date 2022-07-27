Компания DC раскрыла тайны сюжета кинокомикса «Черный Адам»

На фестивале Comic-Con стали известны подробности сюжета кинокомикса «Черный Адам», премьеры которого с нетерпением ждут все фанаты Дуэйна Джонсона. В центре сюжета — могущественный антигерой по имени Черный Адам.

Пять тысяч лет назад египетские боги наделили его суперсилой, но потом наказали заточением за его преступления. Теперь Черный Адам вырвался из своей усыпальницы и готов убивать. В главной роли снялся Дуэйн Скала Джонсон.

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Именно его фанаты подсказали эту идею — они обратили внимание, что Джонсон пока еще не «засветился» в кинокомиксах, что довольно странно при его популярности. Поклонники Дуэйна запустили в соцсетях флешмоб с просьбами снять его в роли Черного Адама — ведь актер даже внешне очень похож на героя комиксов. И Джонсон отнесся к этой идее очень положительно.