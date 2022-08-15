«Комнаты не пригодны для жизни»: адвокат Баталовых раскрыл главную аферу Цивина и Дрожжиной

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Сергей Лукин заявил, что юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина провернула аферу относительно дочери звезды Марии.
«Судья приняла наше обращение, касающееся комнат в коммунальной квартире, которые Цивин и Дрожжина купили Марии на ее же деньги. Эти комнаты были не нужны с самого начала, поскольку не пригодны для жизни».
По словам Лукина, Мария - инвалид детства, для проживания ей нужны определенные условия, поэтому вообще не ясно, для каких целей покупались комнаты, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что дело вокруг семьи Баталовых и мошенничестве по отношению к его близким длится уже больше года. Цивину и Дрожжиной светит реальный срок, если их вина будет, конечно, будет доказана.