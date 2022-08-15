«Комнаты не пригодны для жизни»: адвокат Баталовых раскрыл главную аферу Цивина и Дрожжиной

Как отметил Сергей Лукин, для Марии, инвалида с детства, нужны определенные условия для проживания.
Алексей Баталов

Алексей Баталов. Фото: Global Look Press

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Сергей Лукин заявил, что юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина провернула аферу относительно дочери звезды Марии.

«Судья приняла наше обращение, касающееся комнат в коммунальной квартире, которые Цивин и Дрожжина купили Марии на ее же деньги. Эти комнаты были не нужны с самого начала, поскольку не пригодны для жизни».

По словам Лукина, Мария - инвалид детства, для проживания ей нужны определенные условия, поэтому вообще не ясно, для каких целей покупались комнаты, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что дело вокруг семьи Баталовых и мошенничестве по отношению к его близким длится уже больше года. Цивину и Дрожжиной светит реальный срок, если их вина будет, конечно, будет доказана.

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