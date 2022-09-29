Комик Александр Гудков сбежал из России после пародии на песню Шамана «Я русский»

Стало известно, что комик Александр Гудков покинул Россию на фоне объявленной неделю назад частичной мобилизации.

Александр Гудков выбрал не самое популярное направление. В то время, как люди пытаются выехать в Грузию и Казахстан, Александр Гудков отправился в солнечный Узбекистан.

В столице страны, Ташкенте, его увидели поклонники и засняли на камеру. Одетый в белую футболку и шорты, Александр Гудков попал в кадр, вероятно, во время прогулки.

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Напомним, Александр Гудков написал наделавшую много шума пародию «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».

По материалам телеграм-канала Mash