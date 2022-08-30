«Колхозница»: продюсер «Фабрики звезд» вынесла вердикт Виктории Дайнеко

Продюсер шоу «Фабрика звезд» Лина Арифулина в эфире YouTube-шоу Fametime TV разоткровенничалась об участниках проекта.

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Она заявила, что Алекса все время навязывала свой стиль, пытаясь выйти на сцену в брендовых платьях. При этом выглядела, как жена олигарха.

А вот Виктория Дайнеко, напротив, оказалась слишком простой девушкой, образ которой тоже совсем не подходил для сцены и телевидения.

«Была очень простой. Хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал. Но этот колхоз, который был... Его не вытащить... В ней харизмы не хватает», - прокомментировала Арифулина.