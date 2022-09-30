«Колхоз!»: поклонники подняли на смех щегольнувшую в мехах Юлию Салибекову из «Дома-2»

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова умеет настроить против себя даже лояльную аудиторию.

Поклонники, которые горячо поддерживают Юлию Салибекову в ситуации развода с мужем Тиграном, сейчас бросились ее неистово критиковать.

Все из-за странной манеры Юлии Салибековой одеваться. Ей часто достается за ее любовь к устаревшим и вышедшим из моды нарядам. А демонстрация шуб и вовсе спровоцировала невиданную волну критики и хейта.