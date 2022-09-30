«Колхоз!»: поклонники подняли на смех щегольнувшую в мехах Юлию Салибекову из «Дома-2»

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова умеет настроить против себя даже лояльную аудиторию.
Поклонники, которые горячо поддерживают Юлию Салибекову в ситуации развода с мужем Тиграном, сейчас бросились ее неистово критиковать.
Все из-за странной манеры Юлии Салибековой одеваться. Ей часто достается за ее любовь к устаревшим и вышедшим из моды нарядам. А демонстрация шуб и вовсе спровоцировала невиданную волну критики и хейта.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором запечатлено, как она красуется в разных шубках. Приобретать такие же она призвала своих поклонниц.
«Оооо! Какая красота! Это три разные шубки, можете приобретать, цены порадуют! Попытайтесь угадать, какого цвета себе выбрала шубочку и из какого меха?» — кокетливо спросила у подписчиков Салибекова.
Вместо ответа те практически в один голос заявили, что не собираются носить меха и Юле не советуют: старят и вышли из моды.
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«Мех старит. Не модно. Не актуально», «Колхоз!», «Юля рекламирует то, что другие не берут», «Дешево выглядит», «Как женщина из 90-x», «Юля, мех старит человека, это уже пережитки прошлого, натуральные меха давно не в моде», — высказались в Сети.