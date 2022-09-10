Колдун назвал реальную причину конфликта с Дробышем

Дмитрий Колдун рассказал в шоу «Секрет на миллион» о своем конфликте с Виктором Дробышем. Певец считает, что продюсер его недооценивал, как артиста.

«У коллег выходили хиты, а я пел что-то старое. Было мало концертов. Кроме того, я всегда мечтал поехать на «Евровидение», однажды Дробыш мне разрешил. И за один день до поездки выяснилось, что песня, которую я должен был исполнить, вышла у финской группы. Слава богу, меня предупредили», - заявил он.

Потом Колдун начал искать новую композицию для выступления на «Евровидении» и в тот момент в его жизни появился Филипп Киркоров. Поп-король помог белорусскому артисту попасть на международный конкурс.

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«Я звонил Дробышу, но он не выходил на связь», - добавил Колдун.

Дробыш и Колдун не общаются до сих пор.