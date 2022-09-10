Колдун: «На «Евровидении» в Нидерландах всех отговаривали голосовать за Белоруссию»

Белорусский певец Дмитрий Колдун стал новым гостем в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артист заявил, что на международном конкурсе «Евровидение», где он участвовал в 2007 году, уже была политическая нестабильность.

«В Нидерландах тогда говорили, что если вы проголосуете за эту страну, то в следующий раз нам придется ехать туда. А там диктатура. И из-за таких комментариев люди боялись голосовать», - заявил он.

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Колдун считает, что если бы не политика - он бы занял более высокое место.

Напомним, певец исполнил на «Евровидении» песню Work Your Magic. Колдун не только вышел в финал с 4-го места, но и в финале занял 6-е место, установив рекорд для Белоруссии на «Евровидении».