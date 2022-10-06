«Колбасная эмиграция №2»: Шахназаров объяснил, почему Пугачева уехала

На отъезд Пугачевой из страны отреагировали многие. Например, протоиерей Андрей Ткачев, послал Аллу Борисовну в баню, а журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске «Полного абзаца» на YouYube объяснил, что Примадонна уехала из страны за материальными благами.

«Никогда не слушал Аллу Пугачеву. Это колбасная эмиграция номер два», - считает публицист.

Колбасной эмиграцией, объясним, называют последнюю в СССР волну переездов за границу, причиной которой послужила пустота магазинов. Нынешняя ситуация схожа – за последние полгода многие мировые бренды и производители разных групп товаров ушли с нашего рынка. И Примадонне после этого, по-видимому, скудно бы жилось.