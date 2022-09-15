Колбаска, булочки, хлебушек, варенье, малинка, сырок с маслицем: чем Пугачева потчует по утрам Лизу и Гарри

Звезда в том числе засветила богатый стол, показав, чем кормит по утрам своих наследников. На нем можно увидеть колбаску, булочки, хлебушек, варенье, малинку, сырок с маслицем. Также Гарри и Лиза по утрам употребляют витамин D.

Напомним, что Алла Пугачева только в конце августа объявилась в России. После приезда она заявила, что будет наводить порядок в своей голове и в головах окружающих.

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После Примадонна сделала несколько громких заявлений, поддев телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиту Михалкова.