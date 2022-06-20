Кокетка: Ольга Бузова щегольнула в комбинезоне из денима, покрутившись перед камерой и так, и сяк

Поющая телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад заинтриговала поклонников, предложив им угадать, в какую страну она отправилась на отдых.

Как оказалось, Ольга Бузова перенеслась в Африку и остановилась в самом большом по численности населения городе ЮАР — Кейптауне.

Здесь Ольга Бузова довольно активно проводит время, чередуя поездки по стране с вечеринками и релаксом.

Ольга Бузова остается верной себе и своему имиджу иконы стиля. На отдыхе она демонстрирует роскошные модные наряды.

В одном из таких она предстала на недавнем видео, размещенном в телеграм-канале.

Ольга Бузова облачилась в комбинезон из денима и встала на шпильки. Звезда покрасовалась перед камерой, поворачиваясь то в фас, то в профиль и демонстрируя свои аппетитные формы.