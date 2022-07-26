«Кого невзлюбит, тому не поздоровится»: Васильев высказался о характере Бабкиной

Как отметил историк моды, они сблизились, и он знает вкусы исполнительницы.
Надежда Бабкина и Александр Васильев

Надежда Бабкина и Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев заявил, что уже много лет дружит с певицей Надеждой Бабкиной. При этом он считает, что заслужить доверие звезды крайне непросто.

«Ее расположение заслужить трудно, и если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной».

По словам Васильева, Бабкина всегда выглядит роскошно. У нее дома очень много нарядов. Есть даже специальная комната для костюмов и платьев, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Васильев и Бабкина вместе ведут проект «Модный приговор». Программа пользуется популярностью у зрителей.

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