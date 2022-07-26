«Кого невзлюбит, тому не поздоровится»: Васильев высказался о характере Бабкиной

По словам Васильева, Бабкина всегда выглядит роскошно. У нее дома очень много нарядов. Есть даже специальная комната для костюмов и платьев, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Васильев и Бабкина вместе ведут проект «Модный приговор». Программа пользуется популярностью у зрителей.