Кого называли единственным сыном Бориса Моисеева

У Бориса Моисеева не было детей. Об этом артист говорил много раз в интервью. Однако есть мужчина, который всегда называл его папой. Речь идет о сыне бывшей гражданской жены певца Эугении Плешките Амадеусе.

Артистка родила мальчика от первого брака. Моисеев даже хотел усыновить его, но официальной женой Бориса Плешките так и не стала. Они прожили несколько лет, после чего расстались.

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Моисеев также является крестным отцом дочери Алены Апиной Ксении. Девочка пока учится в школе и мечтает стать режиссером.