«Кого дурить? Кожа пергаментная! Это же скриншот с видео»: 64-летняя Мадонна ошарашила лицом вблизи без фотошопа

В микроблоге Мадонны крайне сложно найти снимки, которые не прошли бы профессиональную обработку фотошопом. Певица, судя по всему, не хочет показывать поклонникам то, как она выглядит на самом деле.

На всех фото 64-летняя Мадонна образец молодости, свежести и упругости. Однако в соцсетях артистки все-таки есть один снимок, на котором она запечатлена практически без макияжа.

Так, на лице Мадонны - только увлажняющий крем, на губах - нюдовая помада, а реснички слегка подкрашены тушью. При этом певица не смогла отфотошопить кадр, так как это скришнот видеоролика из гримерки звезды.

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