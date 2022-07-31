«Когда жена как султанша»: Фахрийе Эвджен в монокини с бюстье порезвилась в море с Бураком Озчивитом

Бурак Озчивит после поездки в Россию проводит летние каникулы вместе с женой Фахрийе Эвджен. Кстати, побывав в Москве, актер из турецкого сериала «Великолепный век» успел уделить время и поклонникам.
На встречу со знойным турком «пробрались» в ресторан Ольга Бузова и Наталья Рудова. Обе делились эксклюзивными фото с Бураком Озчивитом на зависть его давней фанатки Ксении Бородиной. Последняя, к слову, сама летала в Турцию, чтобы заполучить снимок со своим кумиром. А вот Бузовой с Рудовой повезло куда больше.
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Фахрийе Эвджен в монокини нырнула в море с Бураком Озчивитом и сыном Караном. Фото: личный архив
В своем микроблоге жена Бурака Озчивита поделилась свежим кадром, показав, как они с семьей проводят уикенд. Фахрийе Эвджен в монокини с бюстье нырнула в море с возлюбленным-турком. Компанию звездным родителям составил трехлетний Каран. Сынишка Бурака Озчивита похоже только-только учится плавать. С нарукавниками малыш повис у папы на шее, крепкого ухватившись ручками так, чтобы случайно не соскользнуть.
«Когда жена как султанша», «Самая красивая пара», «Идеальные!», «Разрешил жене показаться в купальнике?», «В бикини, небось, только с Бураком может на яхте плавать», - пишут фолловеры.