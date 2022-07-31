«Когда жена как султанша»: Фахрийе Эвджен в монокини с бюстье порезвилась в море с Бураком Озчивитом

Бурак Озчивит после поездки в Россию проводит летние каникулы вместе с женой Фахрийе Эвджен. Кстати, побывав в Москве, актер из турецкого сериала «Великолепный век» успел уделить время и поклонникам.

На встречу со знойным турком «пробрались» в ресторан Ольга Бузова и Наталья Рудова. Обе делились эксклюзивными фото с Бураком Озчивитом на зависть его давней фанатки Ксении Бородиной. Последняя, к слову, сама летала в Турцию, чтобы заполучить снимок со своим кумиром. А вот Бузовой с Рудовой повезло куда больше.

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