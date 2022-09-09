«Когда-то училась зиговать»: Запашный — про факт из биографии Елизаветы II

Великобритания погрузилась в траур — 8 сентября скончалась королева Елизавета II, находившаяся на троне 70 лет. По всему миру вспоминают, чем войдет в историю Ее Величество и какой останется в памяти современников.
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Народный артист России Эдгард Запашный у себя в Telegram припомнил факт из биографии еще юной Елизаветы II. И даже показал обложку журнала за 1933 год, на которой маленькая наследница английского престола исполняет нацистское приветствие.
«Хочу напомнить, что когда-то маленькая принцесса Елизавета училась зиговать под присмотром своего дяди Короля Эдуарда восьмого», — написал Запашный.