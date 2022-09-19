Когда спокойно стареть рядом с Галкиным* не получилось: Пугачеву загнобили в Сети после смелого признания

Однако не согласных с позицией Аллы Пугачевой — большинство. И это, в основном, простые люди, которые не ожидали от известной певицы такого предательства. Кто-то даже пожаловался, что не поддерживающих певицу комментаторов удаляют, только и без этого мнений народа по поводу позиции Пугачевой достаточно.

«Изгой ваш муж, но никак не Россия. Ваша методичка давно устарела, а новую, видимо, пока не выдавали», «Яркий представитель судьбы: «начала за здравие, а закончила за упокой». Даже маразм не оправдание такого ханжества», «А че вернулась? Назад езжай к муженьку, быстро вы переобуваетесь», «Прав был Жириновский, назвав вас проститутками», «Тогда уезжайте и все. И сдай все награды, а также деньги верни, что нажила тут», «Вы вообще ничего не видите, кроме нарядов и деревни Грязь? Вы не видели намерений Запада?», «Алла, ты потеряла уважение россиян. Летите куда хотите. Противно», — поражаются люди.

К слову, Галкин*, оскандалившийся своими заявлениями еще весной, по сути нарушил обещание, данное жене на заре отношений, когда Пугачева вопрошала, может ли она рядом с ним спокойно стареть. Судя по негодованию людей, спокойной старости у Примадонны не получится.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.