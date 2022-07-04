Когда спадет экстремальная жара в Москве

В Москве в последние дни установилась аномально жаркая для столичного региона погода. В этот понедельник, 4 июля, столбик термометра поднимется до +32 градусов Цельсия.

В Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. Правда, температурный рекорд этого дня, по прогнозам, вряд ли будет побит.

Старожилы утверждают, что в 1938 году воздух прогревался до +34 градусов.

Всех волнует вопрос, когда же солнце перестанет так нещадно палить. Уже скоро!

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По прогнозам, к середине этой недели погода ослабит свою хватку и станет мягче и комфортнее.

Скажется влияние циклона, который принесет в столичный регион дожди, а вместе с ними и более приятную температуру. Столбик термометра будет держаться на отметке в комфортные +25 градусов.