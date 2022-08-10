«Когда папа в отъезде! Не волнуйся, любимый»: Пугачева показала, как проводит дни без Галкина

Алла Пугачева в Юрмале без шоумена Максима Галкина не скучает. Пока юморист находится на гастролях в Эстонии, артистка дышит свежим воздухом, отсыпается, вкусно и плотно обедает и прогуливается с детьми по пляжу.

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо», — отметила Пугачева.

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Вместе с 8-летними двойняшками Гарри и Лизой певица предстала на побережье, насладившись легким бризом. Погода в Юрмале не жаркая, как раз располагает для прогулок по пляжу.