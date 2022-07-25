«Когда она заболела, Федя ночью повез в скорую!»: Садальский рассказал, как Добронравов заботился о Кошмал

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал на днях обнародовала личный «черный список врагов», в который включила множество российских звезд. Среди перечисленных оказались и ее коллеги по съемкам комедии – Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

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В «Сватах» они играли деревенских родственников Кошмал, и за время работы в проекте очень сдружились. Но сейчас экранная внучка звезд знать не желает своих бывших друзей.