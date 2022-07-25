«Когда она заболела, Федя ночью повез в скорую!»: Садальский рассказал, как Добронравов заботился о Кошмал

Актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал на днях обнародовала личный «черный список врагов», в который включила множество российских звезд. Среди перечисленных оказались и ее коллеги по съемкам комедии – Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.
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В «Сватах» они играли деревенских родственников Кошмал, и за время работы в проекте очень сдружились. Но сейчас экранная внучка звезд знать не желает своих бывших друзей.
Актер Стас Садальский, узнавший об отношении Кошмал к своим коллегам, не смог промолчать. У себя в Telegram он рассказал, что звезды «Сватов» заботились о ней по-настоящему, а вместо благодарности получили в ответ лишь злобу.
«Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее, Федя ночью повез в скорую!» - написал артист у себя в Telegram.