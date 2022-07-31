«Когда она заболела, Федя ночью повез в скорую!»: чем Кошмал «отплатила» Добронравову

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко сыграли в народном телехите «Сваты» Ивана и Валюху Будько - экранных дедушку и бабушку Анны Кошмал, которая предстала в образе повзрослевшей Жени Ковалевой.

В своем микроблоге после съемок сериала юная актриса делилась совместными снимками с коллегами, заявляя, что безмерно уважает и любит Татьяну Кравченко, а к Федору Добронравову относится и вовсе как к родному. Однако такие нежности Анна Кошмал изливала до поры, до времени.

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Совсем недавно актриса дала понять, что не собирается поддерживать отношения с Иваном и Валюхой Будько. Подобное поведение «внучки» Татьяну Кравченко раздосадовало. В беседе со Стасом Садальским актриса призналась, что все это выглядит по меньшей мере подло.

К тому же, народная артистка России вспомнила, как они с Федором Добронравовым опекали Анну, особенно, когда та приболела на съемках.