Когда одна в лифте: Туктамышева показала, как выглядит ее декольте с вау-эффектом

Звезда одиночного фигурного катания Елизавета Туктамышева является одной из самых сексуальных спортсменок страны. И всегда приковывает внимание публики, даже на выступления выбирая провокационные образы.

Сейчас фигуристка находится во Франции на спортивных сборах. Она много трудится на льду, устает, но успевает отдыхать и общаться с подписчиками. Новое фото в ее микроблоге не заставило ждать – уставшая, раскрасневшаяся Туктамышева блеснула откровенным декольте, добившись вау-эффекта: тотальный черный наряд лишь усилил впечатление, ошеломившее поклонников.