«Когда-то очень давно»: как сестры-близнецы Катя и Юля Колисниченко выглядели в детстве и какими стали сейчас

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова, которая до замужества носила фамилию Колисниченко, явно испытывает чувство ностальгии по своему детству.

В микроблоге она поделилась снимком тридцатилетней давности. В кадре она запечатлена вместе с сестрой-близнецом Катей Колисниченко. Трехлетние малышки вместе с мамой летом 1992 года отдыхали в Одессе.

На фото они позируют за рулем раритетного автомобиля в парке аттракционов.