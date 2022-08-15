«Когда-то очень давно»: как сестры-близнецы Катя и Юля Колисниченко выглядели в детстве и какими стали сейчас

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова, которая до замужества носила фамилию Колисниченко, явно испытывает чувство ностальгии по своему детству.
В микроблоге она поделилась снимком тридцатилетней давности. В кадре она запечатлена вместе с сестрой-близнецом Катей Колисниченко. Трехлетние малышки вместе с мамой летом 1992 года отдыхали в Одессе.
На фото они позируют за рулем раритетного автомобиля в парке аттракционов.
«Когда-то очень давно. Угадайте, где я? За рулем или пассажир?» - спросила у своей аудитории Юлия Салибекова.
Юля и Катя Колисниченко в детстве. Фото: соцсети
Подписчики на удивление быстро вычислили, кто есть кто.
«Катя за рулем, вы пассажир», «Пассажир. Точно знаю, сама близняшка и дочки мои близнецы. Глаз наметан, у меня глаз-алмаз», «За рулем Катя», «Мамочка вас очень любила, наряжала как куколок», - высказались в Сети.