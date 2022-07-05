Когда нет изъянов: 40-летняя Подольская в нюдовом мини-платье с мерцанием покуражилась на публике

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Артистка старается следить за внешностью.
Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым и растит двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что после родов звезда приложила усилия, чтобы вернуться в форму.
Примечательно, что Подольская часто пополняет гардероб. Она не скрывает, что любит выглядеть женственно. Если дома ее можно увидеть в шортах, то для сцены певица выбирает броские образы.
На этот раз она решила выступить в нюдовом платье с эффектом мерцания. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Туфли Золушки дополнили ее лук. Она покуражилась на сцене.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали певицу комплиментами. А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну очень красивая», «Ножки просто идеальные», «До чего хороша», «Очень ножки ровные, длинные», «Это платье вызывает восторг», «Ну просто хорошенькая», «Как же вы круто выглядите», «Вот это мамочка», — стали писать подписчики.