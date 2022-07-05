Когда нет изъянов: 40-летняя Подольская в нюдовом мини-платье с мерцанием покуражилась на публике

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Артистка старается следить за внешностью.

Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым и растит двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Примечательно, что после родов звезда приложила усилия, чтобы вернуться в форму.