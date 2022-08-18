Когда надела короткое платье: Бородина засветила нижнее белье, позируя на яхте

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести скандальное шоу «Дом-2». Примечательно, что Ольга Бузова уже покинула проект. А вот Ксения ведет его с момента основания. Артистка заработала целое состояние. Она живет в загородном доме. Также ей нравится много путешествовать.
Этим летом Ксения уже несколько раз ездила на море. Целый месяц она была в Бодруме. Телеведущая отдыхала вместе с дочками, но с собой она взяла няню, так как вечерами часто предпочитала уезжать в бары с подругами. Недавно Бородина снова приехала в Турцию. Она устраивает шопинг, ужинает в ресторанах.
На этот раз звезда решила провести день на яхте. Она нарядилась в кружевное короткое платье с рюшами. Телеведущая покрасовалась на яхте в романтичном образе. Она решила запечатлеться со старшей дочкой Марусей. Однако кадр получился неудачный. Бородина засветила свое нижнее белье. Она выложила снимок, а зону бикини прикрыла смайлом.
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Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Моя любовь, как же круто путешествовать со своими детьми. Каждая поездка, она особенная для нас», — написала звезда.
Поклонники не стали осуждать телеведущую. Многие отметили, что в 39 лет она прекрасно выглядит. Другие восхитились тем, как выросла ее наследница. Фанаты уверены, что Маруся очень похожа на маму.