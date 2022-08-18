Когда надела короткое платье: Бородина засветила нижнее белье, позируя на яхте

На этот раз звезда решила провести день на яхте. Она нарядилась в кружевное короткое платье с рюшами. Телеведущая покрасовалась на яхте в романтичном образе. Она решила запечатлеться со старшей дочкой Марусей. Однако кадр получился неудачный. Бородина засветила свое нижнее белье. Она выложила снимок, а зону бикини прикрыла смайлом.

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