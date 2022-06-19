«Когда мы приехали, месяца три назад, стволы голые стояли»: Галкин залюбовался цветущим в Израиле Огненным деревом

Максим Галкин поделился в «сторис» микроблога свежими кадрами, прогуливаясь по израильскому городку. Также, общаясь с поклонниками, шоумен вскользь упомянул, сколько месяцев они с Аллой Пугачевой уже находятся за границей. Именитая чета поселилась на вилле, которую им любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина - Дмитрий.

«Слушайте ребят, хожу тут по Израилю! Юный ботаник. Смотрите, какая красота! Делоникс королевский или Огненное дерево. Невероятно красиво цветет. И еще совсем недавно, мы когда приехали, месяца три назад, вообще голые стволы стояли. А теперь оно все вот в таких пурпурно-алых цветах», - отметил Максим.

Кстати, 18 июня муж Примадонны отметил свой день рождения. Максиму Галкину - 46 лет. По этому случаю шоумен устроил домашние посиделки, не обошлось и без именинного пирога. Алла Пугачева вырядилась в атласную кипенно-белую блузу, подчеркнув красивую линию декольте и бронзовый загар. Даже волосы певицы стали чуть светлее под палящим солнцем.