«Когда мы начали встречаться, у меня не было детей»: Арно уговаривал Водянову на ребенка

Наталья Водянова на момент знакомства с Антуаном Арно уже воспитывала троих детей от британского аристократа Джастина Портмана: Лукаса, Неву и Виктора. Когда модель стала жить под одной крышей с новым возлюбленным, тот уговорил ее родить еще ребенка.

Так у них появился общий сын Максим. Но на этом манекенщица не остановилась, она подарила богатому французу второго сына Романа. Едва ли в начале отношений с Водяновой Антуан Арно предполагал, что будет окружен пятью детьми.

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«Большую часть времени она жила в Англии, и я летал к ней каждые выходные. Скоро я предложил ей переехать в Париж и жить вместе. Когда мы начали встречаться, у меня не было детей. А спустя пять лет их уже было пятеро. И это самое замечательное, что случалось в моей жизни», — признался Арно.

По материалам Tatler