«Когда молодежи даешь чудить, они могут перегнуть палку»: Запашный - о цензуре в КВН

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что современный КВН — это не только интеллектуальный юмор, но и юмор на злобу дня.
«Команды всегда держат руку на пульсе и могут пошутить про «сегодня». Отличные политические шутки и юмор в сторону самых высоких лиц себе всегда позволяла команда «РУДН». Но, конечно же, в КВН есть цензура, и это правильно».
Как заметил Запашный, если давать молодежи чудить, то она может перегнуть палку. По его мнению, главным цензором в КВН является ведущий Александр Масляков. Именно он придает КВН долголетие, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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Напомним, что в Екатеринбурге несколько дней назад прошла «Встреча выпускников КВН – 2022». Эдгард Запашный находился в числе жюри.