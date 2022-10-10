«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал»: комик Александр Морозов рассказал о своем спасителе

Лишь после вмешательства Евгения Вагановича он решил изменить свою жизнь.
Петросян и Морозов

Петросян и Морозов. Фото: соцсети

Известный российский комик Александр Морозов — некогда смешной лохматый толстячок, выступавший в программе «Кривое зеркало», поведал о том, как оказался в сложной ситуации и едва не спился.

В тот период своей жизни Александр очень сильно поправился и начал заливать тоску крепким алкоголем. К счастью, об этом узнал Евгений Петросян.

«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал. Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил. Хотел бы, чтобы люди стали щедрыми на добро», — сказал Морозов в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

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С тех пор жизнь его изменилась. Он похудел, занялся спортом, перенес операцию по уменьшению желудка и несколько пластических операций. И в красивом подтянутом мужчине, которого мы сейчас видим на экранах, уже не узнать того смешного толстяка.

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