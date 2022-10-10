«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал»: комик Александр Морозов рассказал о своем спасителе

Известный российский комик Александр Морозов — некогда смешной лохматый толстячок, выступавший в программе «Кривое зеркало», поведал о том, как оказался в сложной ситуации и едва не спился.

В тот период своей жизни Александр очень сильно поправился и начал заливать тоску крепким алкоголем. К счастью, об этом узнал Евгений Петросян.

«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал. Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил. Хотел бы, чтобы люди стали щедрыми на добро», — сказал Морозов в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

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