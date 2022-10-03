«Когда мамуля перестраховщица! Утеплила»: Арзамасова подловила сынишку Левушку в пуховом комбинезоне в парке

Лев Ильич — сын Лизы Арзамасовой и хореографа Ильи Авербуха растет ни по дням, а по часам. Малыш уже уверенно стоит на крепких ножках, гуляя в парке с родителями. Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим фото с первенцем, показав, каким большим стал их с Ильей Изяславичем сынишка.

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Елизавета утеплила малыша так, словно на улице минусовая температура. Похоже, что мама Левушки решила перестраховаться, беспокоясь о том, чтобы ее сынишка не приболел.