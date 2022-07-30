Когда мама нужна всем: Регина Тодоренко показала семейную драму с сыновьями

Регина Тодоренко в середине июля стала мамой во второй раз. С мужем и сыном она улетела в Америку и долго ждала «прилета аиста», измучившись от затянувшегося процесса. О том, что у нее родился мальчик и его назвали Мир, звезда сообщила в своих соцсетях сама.

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Сейчас Тодоренко учится жить в новом статусе дважды мамы. И показала в Сети, что это совсем нелегко. Старший сынок Михаил тоже требует маминого внимания, а младенец всегда плачет. И в один момент все это совпало.

«И можете нас поздравить! У нас первая семейная «драма», - сообщила звезда, показав на видео кадры с ребятишками – один заливается на руках, второй льет слезы, прижимаясь к маминому плечу.