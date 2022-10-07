«Когда люлей получил конкретных»: Бородина рассмешила подписчиц новым видео

Ксения Бородина опубликовала в соцсети видео, в котором высмеивает мужчин. Героиней видеоролика является сама телеведущая, а озвучку она взяла из советского фильма «Морозко».
«И какой же ты хороший стал. Лучше, чем был», — говорит Ксения голосом Настеньки.
«Иванушка» за кадром отвечает ей, что теперь «совсем другим стал» и «готов одни только добрые дела делать».
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Ролик вызвал бурный восторг у подписчиц Бородиной. Многие написали в комментариях, что именно так ведут себя в чем-то провинившиеся парни, мужья и сыновья.