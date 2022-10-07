«Когда люлей получил конкретных»: Бородина рассмешила подписчиц новым видео

Ксения Бородина опубликовала в соцсети видео, в котором высмеивает мужчин. Героиней видеоролика является сама телеведущая, а озвучку она взяла из советского фильма «Морозко».

«И какой же ты хороший стал. Лучше, чем был», — говорит Ксения голосом Настеньки.

«Иванушка» за кадром отвечает ей, что теперь «совсем другим стал» и «готов одни только добрые дела делать».

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