Когда и где похоронят Михаила Горбачева: оглашена точная дата и место погребения экс-президента СССР

Горбачев умер 30 августа в Москве.
Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

В субботу 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов состоится прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Напомним, он умер 30 августа в возрасте 91 года.

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Похоронят бывшего главу СССР на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о формате похорон Горбачева (будут ли они носить государственный характер) обсуждается, но еще не принято. Это зависит от пожеланий семьи Михаила Сергеевича.

Источник: interfax.ru

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