Когда и где похоронят Михаила Горбачева: оглашена точная дата и место погребения экс-президента СССР

Похоронят бывшего главу СССР на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о формате похорон Горбачева (будут ли они носить государственный характер) обсуждается, но еще не принято. Это зависит от пожеланий семьи Михаила Сергеевича.

Источник: interfax.ru