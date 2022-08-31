Когда и где похоронят Михаила Горбачева: оглашена точная дата и место погребения экс-президента СССР

В субботу 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов состоится прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Напомним, он умер 30 августа в возрасте 91 года.
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Похоронят бывшего главу СССР на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о формате похорон Горбачева (будут ли они носить государственный характер) обсуждается, но еще не принято. Это зависит от пожеланий семьи Михаила Сергеевича.
Источник: interfax.ru