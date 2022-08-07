Когда долго сидишь без работы: Михеева в стринговом монокини эффектно позировала на воде

Алла Михеева давно находится в вынужденном отпуске, поэтому нашла время для освоения новых горизонтов.
Алла Михеева.

Алла Михеева. Фото: Global Look Press

Программа «Вечерний Ургант» отправлена на Первом канале на каникулы, поэтому ведущая шоу Алла Михеева во время бездействия решила освоить вейксерфинг. 

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Звезда попробовала свои силы в экзотических странах, а сейчас закрепляет приобретенный навык в Подмосковье.

Стоит отметить, что Алла Михеева занимается спортом с детства, отлично катается на сноуборде, поэтому водная доска ей дается легко.

В личном блоге ведущая показала, как она мастерски катается по воде, красиво позируя с выкрутасами в купальнике на камеру.

И хотя Михеева в какой-то момент падает в водоем, выглядела блондинка в стринговом монокини очень эффектно!

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