Когда долго сидишь без работы: Михеева в стринговом монокини эффектно позировала на воде

Программа «Вечерний Ургант» отправлена на Первом канале на каникулы, поэтому ведущая шоу Алла Михеева во время бездействия решила освоить вейксерфинг.
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Звезда попробовала свои силы в экзотических странах, а сейчас закрепляет приобретенный навык в Подмосковье.
Стоит отметить, что Алла Михеева занимается спортом с детства, отлично катается на сноуборде, поэтому водная доска ей дается легко.
В личном блоге ведущая показала, как она мастерски катается по воде, красиво позируя с выкрутасами в купальнике на камеру.
И хотя Михеева в какой-то момент падает в водоем, выглядела блондинка в стринговом монокини очень эффектно!