Когда долго не спится: Наталья Рудова подразнила интимными видами из спальни

Актриса Наталья Рудова обладает фигурой на зависть. Звезда сериала «Универ» регулярно хвастается ею, демонстрируя в соцсетях выгодные ракурсы и более откровенные планы. На этот раз красотка передала привет фолловерам из спальни.

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Рудовой не спалось, и уже глубоко за полночь актриса опубликовала снимки из кровати, на которых взлохмаченная позирует в нижнем белье. Выбрав ракурс поинтимнее, актриса томно посмотрела в кадр и подразнила формами поклонников.