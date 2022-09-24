«Когда Дмитрий Олегович займет место в строю?»: Собчак подколола Рогозина

Журналистка прокомментировала свежий пост экс-главы Роскосмоса.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Дмитрий Рогозин спустя недели молчания опубликовал в личном блоге свежий пост. Бывший глава Роскосмоса затронул животрепещущую тему последних дней. 

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«Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох», — написал государственный деятель.

Собчак, пристально следящая за известными политическими фигурам и не только, не смогла пройти мимо записи. Ей вспомнилось заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, сделанное еще в июле. Тогда чиновник, комментируя увольнение главы Роскосмоса, отметил, что тот еще займет «свое место в строю».

«Дмитрий Рогозин впервые с 8 сентября опубликовал пост в своем канале. Ждем, когда же Дмитрий Олегович таки займет место в строю?», — съязвила Собчак.

Ксения Собчак не прошла мимо свежей публикации Дмитрия Рогозина. Фото: соцсети

Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Многие мужчины, подпадающие под обозначенные властями критерии, уже получили повестки в военкомат. В первую очередь, это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Одним из основных факторов стало наличие боевого опыта. 

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