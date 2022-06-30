Когда Будько стал Кашпировским: звезда «Сватов» Добронравов побывал в госпитале для раненых

Звезда театра и кино Федор Добронравов, наиболее известный как исполнитель роли сельчанина Ивана Будько в сериале «Сваты», пообщался с ранеными, получающими лечение в 426-м военном госпитале в Самаре. Артист лично прошелся по палатам, сказал много добрых слов и поддерживающих фраз, а также устроил творческий мини-вечер в стенах больницы.

Добронравов много шутил, смеялся и подбадривал своим оптимизмом пациентов, а также отвечал на их вопросы, многие из которых касались его колоритного персонажа Ваньки Будько.

«У меня так, как Ванька Будько, пол-Таганрога живет», — признал актер, когда рассказывал про героя «Сватов».

По словам Добронравова, Будько «обрастает легендами, он лечит». «Как Кашпировский», — воскликнул один из пациентов, посмеявшись, и эта шутка понравилась Добронравову, сообщает «Комсомольская правда».